Английских школьников освободили от экзаменов из-за пандемии

Школьники в Великобритании не будут сдавать летние выпускные экзамены из-за пандемии COVID-19. Оценки им поставят на основе успеваемости, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра образования Великобритании Гэвина Уильямсона.

"В этом году мы будем доверять нашим учителям, а не алгоритмам", – сказал Уильямсон.

В частности, отменены экзамены GCSE (аналог российских экзаменов после 9-го класса) и A-levels (аналог российского ЕГЭ).

Министр также сообщил, что профессионально-технические экзамены, запланированные на январь, могут пройти в обычном режиме, учебные заведения сами вправе определить их формат.

Напомним, в конце 2020 года в Британии обнаружили новую разновидность коронавируса COVID-19. По данным ученых, она на 70% заразнее своего предшественника. В Великобритании в декабре даже вводили жесткие ограничительные меры из-за того, что инфекция распространялась слишком быстро. В январе 2021 года этот вирус зафиксировали уже в 40 других странах и территориях.