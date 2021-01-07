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Аналитики назвали главные риски 2021 года

, ИА "Амител"
На первом месте оказался политический раскол в США, а на втором – продолжение пандемии COVID-19
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Главным риском 2021 года, по мнению консалтинговой компании Eurasia Group, может стать "разделенная Америка". В такой ситуации около половины граждан США будут считать нового главу государстве нелегитимным.

Как пишет аналитическая компания, отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов является уникальным поступком в истории США, который показывает, насколько расколота страна.

Вторым по значимости риском является продолжение пандемии коронавируса. Эксперты подчеркивают, что это грозит не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике.

На третье место специалисты поставили борьбу с изменением климата, отметив, что глобальное сотрудничество в этой сфере сменится конкуренцией.

Также в ключевые риски вошли усиление напряженности между Китаем и США, вероятность конфликта в киберпространстве, ослабление экономики стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть и возможную отставку канцлера Германии Ангелы Меркель.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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