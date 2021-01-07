Аналитики назвали главные риски 2021 года

Главным риском 2021 года, по мнению консалтинговой компании Eurasia Group, может стать "разделенная Америка". В такой ситуации около половины граждан США будут считать нового главу государстве нелегитимным.

Как пишет аналитическая компания, отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов является уникальным поступком в истории США, который показывает, насколько расколота страна.

Вторым по значимости риском является продолжение пандемии коронавируса. Эксперты подчеркивают, что это грозит не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике.

На третье место специалисты поставили борьбу с изменением климата, отметив, что глобальное сотрудничество в этой сфере сменится конкуренцией.

Также в ключевые риски вошли усиление напряженности между Китаем и США, вероятность конфликта в киберпространстве, ослабление экономики стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть и возможную отставку канцлера Германии Ангелы Меркель.