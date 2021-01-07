Больше 60 тысяч жителей России умерли от COVID-19

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 23 541 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 3 332 142.
Первое место по суточному приросту занимает Москва (+4871), второе – Санкт-Петербург (+3005), третье – Московская область (+1228). Алтайский край, в котором на 7 января подтвердили 203 новых случая инфицирования, находится на 30-й строчке.
С выздоровлением выписали еще 23 729 человек, всего переболели коронавирусом 2 709 452 жителя страны. С подтвержденным COVID-19 скончались еще 506 пациентов, за весь период зарегистрировано 60 457 летальных исходов.
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