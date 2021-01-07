Конгресс США утвердил Джозефа Байдена новым президентом США

Конгресс США утвердил победу кандидата Джозефа Байдена на президентских выборах: он получил более 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

Как пишет ТАСС, результат данного мероприятия фактически ставит точку в процессе подведения итогов голосования и не оставляет законной возможности оспорить итоги выборов.

В ответ на это Дональд Трамп заявил, что 20 января спокойно покинет свой офис и уступит место Джо Байдену, несмотря на то, что не полностью согласен с результатом голосования.

Напомним, что 15 декабря выборщики утвердили Джозефа Байдена новым президентом США. Он получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, таким образом набрав 302 голоса. Его конкурент, действующий президент от Республиканской партии Дональд Трамп, набрал 232 голоса.

6 января сторонники уже бывшего президента США Дональда Трампа, несогласные с итогами выборов, ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и устроили столкновение с полицией, чтобы сорвать утверждение итогов голосования. В результате пострадала одна женщина, которую доставили в больницу с огнестрельным ранением, где она скончалась.