Раскрыт новый способ обмана россиян через телефонные звонки

Мошенники изобрели новую схему для обмана россиян по телефону – злоумышленники звонят с незнакомых номеров и скидывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить жертву связаться с ними.

Как рассказал РИА Новости ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов, такой способ позволяет обойти системы для выявления мошенников.

"Существующие системы, например наша WhoCalls, анализируют звонки: когда они происходят, номер, длительность, есть ли этот контакт в адресной книге пользователя и так далее. После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам", – пояснил он.

Согласно статистике, среди всех звонков с неизвестных номеров доля спама составляет 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество – 5,9%. При этом злоумышленники нередко используют технологию подмены номера и указывают телефоны финансовых организаций, госучреждений и юридических лиц.