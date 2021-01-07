В Госдуме предложили добавить еще один выходной день

Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы предложила сделать выходным День космонавтики, который праздуется 12 апреля. Таким образом она прокомментировала идею партии "Коммунисты России", которые выступили с идеей назначить эту дату Днем национальной гордости.

"Я считаю, что для национальной гордости у нас есть много поводов, а День космонавтики у нас один. И это повод для особой гордости", – цитирует Серову РИА Новости.

Депутат выдвинула встречное предложение – сделать 12 апреля выходным днем. По ее мнению, полет человека в космос – такая же победа, как и победа в Великой отечественной войне, которая празднуется 9 мая.