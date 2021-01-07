Стала известна причина развода телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста

Причиной развода между предпринимательницей и телезвездой Ким Кардашьян и репером Канье Уэстом после его президентской компании, которая стала для нее "последней каплей".

По словам неназванного источника, на который ссылается New York Post, Кардашьян выступила инициатором развода. Она якобы "была вынуждена разорвать этот брак ради детей и собственного рассудка". До президентской кампании жена репера неоднократно предпринимала попытки сохранить их отношения.

Напомним, что 6 января стало известно, что звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян и ее муж репер Канье Уэст собираются развестись. Кардашьян уже наняла адвоката Лору Вассер, которая известна по бракоразводным процессам для знаменитостей.