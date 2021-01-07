Вирусолог назвал идеальное время для вакцинации уже переболевших COVID-19 людей

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов назвал идеальное время для вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом. По его словам, ставить прививку нужно опираясь на уровень антител в организме.

Как объяснил специалист в разговоре с URA.RU, хоть тесты на антитела к коронавирусу имеют разные шкалы, у всех из них есть "серая зона", которая подразумевает, что результат теста не положительный и не отрицательный. В тот момент, когда уровень антител приближается к данной зоне будет идеальный для вакцинации – в этот момент перенесенная болезнь усилит последствия вакцины.

Чепурнов отметил, что контролировать уровень антител стоит раз в полтора месяца, поскольку их количество постепенно снижается.