Такой день. Облитый кислотой автомобиль и поздравление с Рождеством от губернатора

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 7 января.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Барнаульское епархиальное управление, чтобы поздравить главу региональной митрополии, митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия и жителей края с Рождеством. Он пожелал всем "здоровья, добра, любви, счастья, всего светлого, что знаменует собой этот праздник".

Неизвестные облили кислотой припаркованный возле дома автомобиль. По словам пострадавшего, он уже написал заявление в полицию, а записи с камер видеонаблюдения находятся на проверке. При этом на последних фотографиях после посещения автомойки видно, что на крыше авто уже появились ржавые пятна.

Финансовый университет при правительстве РФ изучил качество жизни в российских городах с населением свыше 250 тысяч человек и поставил Барнаул на 73-е место из 75.

Сотрудники ГИБДД помогли водителю отогреть замерзшую на трассе в Рубцовском районе фуру. Чтобы завести автомобиль, потребовалось сразу две тепловые пушки и 10 часов времени.

12 человек погибли в пожарах в Алтайском крае за первые семь дней 2021 года. Всего сотрудники МЧС потушили 129 возгораний за неделю, из которых только 18 – за последние сутки.