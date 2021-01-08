Медики оценили, насколько велики шансы подхватить коронавирус в ТРЦ

В торговых центрах с хорошей вентиляционной системой вероятность заразиться коронавирусом невелика, сообщает РИА Новости. Но большую роль в безопасности посетителей играют и действия работников ТРЦ.

"Если в торговом центре сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу, и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика", – говорит доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, чтобы снизить риск заражения COVID-19, посетители также должны уделять внимание эпидемиологическим мероприятиям: обязательно быть в маске, носить перчатки и протирать ручки тележек или корзин специальными гелями, растворами. Эксперты также советуют дома хорошо обрабатывать все приобретенные товары и продукты. Это сведет на "нет" вероятность заражения опасной инфекцией.

"Коронавирус на предметах живет недолго, но когда овощи и фрукты находятся в доступном и открытом доступе, то, конечно же, больной человек может на них кашлянуть или чихнуть, и тогда вместе с аэрозолью продукция может быть инфицирована", – отмечает доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова, в магазинах и торговых центрах следует пользоваться масками и перчатками.