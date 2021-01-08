Мурманским школьникам от губернатора подарили фонарики, которые стали взрываться

Администрация Мурманской области вручила детям новогодние подарочные наборы, в которые входили фонарики. Как сообщают родители детей в соцсетях, эти фонарики взрываются при зарядке.

"Новая газета" пишет, что подарки от имени главы региона получили 3900 школьников из числа одаренных детей, отличников, детей с инвалидностью и детей медиков, работающих в "красных" зонах инфекционных больниц. Всем им вручили глобусы, а также наборы товаров для путешествий и "кемпинговые фонарики с дискошаром".

По словам мурманчанки Ольги Дирингер, подаренный властями фонарик взорвался у нее дома после того, как его поставили заряжаться от сети на ночь. Пластмассовые осколки разлетелись по всей комнате. В коробке не было инструкции к фонарику, и Ольге пришлось искать руководство в интернете. Найти его удалось лишь на китайской торговой площадке, где игрушка продается за 489 рублей.

Вслед за Ольгой в соцсетях мурманчане начали массово публиковать фото взорвавшихся сразу или через несколько дней использования подарков. Некоторые родители заявили, что подаренный детям фонарик не работал вовсе. Реакции от дарителей пока не последовало.