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Новости

Мурманским школьникам от губернатора подарили фонарики, которые стали взрываться

, ИА "Амител"
Взрыв происходит во время зарядки приборов
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

Администрация Мурманской области вручила детям новогодние подарочные наборы, в которые входили фонарики. Как сообщают родители детей в соцсетях, эти фонарики взрываются при зарядке.

"Новая газета" пишет, что подарки от имени главы региона получили 3900 школьников из числа одаренных детей, отличников, детей с инвалидностью и детей медиков, работающих в "красных" зонах инфекционных больниц. Всем им вручили глобусы, а также наборы товаров для путешествий и "кемпинговые фонарики с дискошаром".

По словам мурманчанки Ольги Дирингер, подаренный властями фонарик взорвался у нее дома после того, как его поставили заряжаться от сети на ночь. Пластмассовые осколки разлетелись по всей комнате. В коробке не было инструкции к фонарику, и Ольге пришлось искать руководство в интернете. Найти его удалось лишь на китайской торговой площадке, где игрушка продается за 489 рублей. 

Вслед за Ольгой в соцсетях мурманчане начали массово публиковать фото взорвавшихся сразу или через несколько дней использования подарков. Некоторые родители заявили, что подаренный детям фонарик не работал вовсе. Реакции от дарителей пока не последовало.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

8.01.2021 12:18
- гость -

Все дерьмо в страну тащим.

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