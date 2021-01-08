Губернатор Виктор Томенко рассказал подписчикам в Instagram, как отдыхает на каникулах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, невзирая на морозную погоду, проводит новогодние каникулы на свежем воздухе. На своей странице в Instagram 8 января он опубликовал видео и фото с лыжной прогулки.

"Несмотря на морозы.... Без специальной подготовки не повторять!!!" – написал глава края.

Подписчики отметили, что на лыжные пробежки при температуре -20 градусов решится не каждый житель города:

"Мне даже смотреть холодно!!! Отважно! Я бы не решилась", – отметил пользователь plotnikova18anastasiya.

"С мужем тоже катались при -31, было здорово! Бодрит", – написала tatiana_glebova1602.

"Ну круто, вот это сила воли и духа", – считает korobkina929.

В конце декабря 2020 года глава Алтайского края опубликовал в Instagram фото со своей свадьбы в юные годы: 28 декабря глава региона и его супруга Татьяна отметили 30-ю годовщину со дня заключения брака.