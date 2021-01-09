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Мороз не отступает. Когда в Алтайском крае наконец-то потеплеет?

, ИА "Амител"
Крепитесь, люди, скоро лето
Фото: photosight.ru

Фото: photosight.ru

Морозы в Алтайском крае продлятся до конца новогодних каникул. По данным синоптиков, 9 января на территории края сохранится аномально холодная погода: по некоторым районам до -35 или -40 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Отметим, что сильные сибирские морозы пришли на Алтай в конце декабря. Уже вторую неделю жители региона вынуждены отказаться от долгих прогулок, катания на лыжах и коньках. Из-за морозов в Алтайском крае произошло на праздниках большое количество пожаров, приведших в том числе к несчастным случаям.

Как отмечают синоптики, потепление придет на Алтай только после 10 января. Пока же спасатели призывают жителей региона быть внимательными и долго не оставаться на улице.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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