Мороз не отступает. Когда в Алтайском крае наконец-то потеплеет?

Морозы в Алтайском крае продлятся до конца новогодних каникул. По данным синоптиков, 9 января на территории края сохранится аномально холодная погода: по некоторым районам до -35 или -40 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Отметим, что сильные сибирские морозы пришли на Алтай в конце декабря. Уже вторую неделю жители региона вынуждены отказаться от долгих прогулок, катания на лыжах и коньках. Из-за морозов в Алтайском крае произошло на праздниках большое количество пожаров, приведших в том числе к несчастным случаям.

Как отмечают синоптики, потепление придет на Алтай только после 10 января. Пока же спасатели призывают жителей региона быть внимательными и долго не оставаться на улице.