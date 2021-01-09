Шерегеш стал самым популярным горнолыжным курортом в России

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области стал лидером топ-7 горнолыжных курортов по числу оплаченных бронирований жилья в период с 1 по 28 февраля 2021 года. Составил рейтинг сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Как пишет НГС, Шерегеш обогнал другой популярный горнолыжный курорт — Красную Поляну в Краснодарском крае. Третье место занял курорт Банное в Башкирии.

При этом Шерегеш оказался еще и дешевле конкурентов: если здесь жилье стоит в среднем 10,3 тысячи рублей в сутки, то в Красной Поляне — 20,6 тысячи рублей, а в Банном — 14,8 тысячи рублей.

В этом сезоне Шерегеш очень популярен среди москвичей, а цены на жилье выросли.