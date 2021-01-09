В Лондоне из-за коронавируса введен режим ЧС

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении режима ЧС в городе. Здесь возникла угроза нехватки коек для больных коронавирусом, сообщает smotrim.ru.

В настоящее время в столице Британии болеет каждый 13-й житель. "Если немедленно не предпринять меры, служба здравоохранения может "перегреться" и умрет еще больше людей", – написал Садик Хан в Twitter.

По его словам, обстановка в Лондоне критическая, распространение вируса вышло из-под контроля.

Напомним, в конце 2020 года в Британии обнаружили новую разновидность коронавируса COVID-19. По данным ученых, она на 70% заразнее своего предшественника.

Из-за пандемии школьники в Великобритании не будут сдавать летние выпускные экзамены. В частности, отменены экзамены GCSE (аналог российских экзаменов после 9-го класса) и A-levels (аналог российского ЕГЭ).