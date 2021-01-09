2020 год стал рекордным по фейкам в Сети

В России 2020 год стал рекордным по выявленным фейкам в интернете, что в первую очередь связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"По состоянию на 30 ноября 2020 года Генеральной прокуратурой РФ в Роскомнадзор направлено свыше 300 требований об ограничении доступа к распространяемой с нарушением закона информации в сети Интернет, из которых 140 – для блокировки недостоверной общественно значимой информации о коронавирусной инфекции и связанной с ее распространением ситуацией", – сообщили в Генпрокуратуре. За весь 2019 год в Роскомнадзор было направлено 134 требования, из них лишь 12 – в отношении фейков.

Между тем количество недостоверных сообщений в интернете о ситуации с коронавирусом сократилось по сравнению с началом пандемии, когда был отмечен их всплеск.

Среди основных сюжетов ложных новостей в Генпрокуратуре выделили следующие: "О сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо с целью организации госпереворота, а также о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни. <...> В последнее время стали чаще публиковаться видеоматериалы, изготовленные в виде документальных сюжетов, в которых излагаются разного рода конспирологические теории, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции".