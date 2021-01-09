Несколько человек пострадали во время схода лавины на родине Виктора Томенко

Два человека серьезно пострадали в результате схода лавин в городе Норильске Красноярского края. Инцидент произошел в ночь на субботу, 9 января. Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" в пригороде Норильска, где находились люди.

Как сообщает пресс-служба Минздрава по краю, в результате схода лавины в Норильске пострадал подросток, который в настоящее время находится в больнице, и мужчина, отказавшийся от госпитализации. Кроме того, под снегом спасатели нашли тело женщины.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В настоящее время спасатели ищут еще двух человек: годовалого ребенка и 45-летнего мужчину.

Напомним, что Норильск – родной город губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Именно там он начал свою карьеру на крупном промышленном предприятии "Норникель".