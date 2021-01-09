Акунин и Стивен Кинг: какие книги жители Барнаула читали в 2020 году

Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени В. Шишкова назвала самые популярные книги 2020 года. За год в библиотеке взяли 230 тысяч изданий. 20 тысяч книг выдали на дом. Еще 7,6 тысячи электронных и аудиокниг барнаульцы взяли в сервисе "ЛитРес", доступ к которому у читателей "Шишковки" бесплатный.

На 20 позициях расположились 37 изданий, которые популярны у барнаульцев уже много лет. На первой строчке расположились произведения Гузели Яхиной и Евгения Водолазкина. Далее следует Борис Акунин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Федор Достоевский. Также в топах Стивен Кинг, Виктор Пелевин, Рэй Брэдбери, Харпер Ли, а также Андрей Саковский с "Ведьмаком".

Вот полная десятка самых читаемых книг 2020 года:

1. Гузель Яхина – "Зулейха открывает глаза", "Дети мои".

2. Евгений Водолазкин – "Лавр", "Брисбен".

3. Борис Акунин – "Не прощаюсь", "Просто Маса".

4. Дина Рубина – "Наполеонов обоз".

5. Алексей Иванов – "Тобол. Много званых", "Тобол. Мало избранных".

6. Федор Достоевский – "Преступление и наказание"; Лев Толстой – "Война и мир"; Михаил Булгаков – "Мастер и Маргарита".

7. Харпер Ли – "Убить пересмешника"; Рэй Брэдбери – "Вино из одуванчиков".

8. Михаил Елизаров – "Земля"; Андрей Рубанов – "Финист – ясный сокол".

9. Дмитрий Глуховский – "Текст"; Григорий Служитель – "Дни Савелия".

10. Дэниел Киз – "Цветы для Элджернона"; Фредрик Бакман – "Вторая жизнь Уве".