Спасатели нашли тело полуторгодовалого ребенка на месте схода лавины в Норильске

Количество жертв лавины на горнолыжной базе в Норильске выросло до двух. Спасатели нашли тело полуторагодовалого ребенка, пишет ТАСС.

Ранее было найдено тело 38-летней женщины. Продолжаются поиски 48-летнего отца погибшего мальчика. Его старший сын, которому 14 лет, был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Лавина обрушилась на горнолыжный комплекс в Норильске "Гора Отдельная" в ночь на 9 января. В результате засыпало частные домики, в которых находились люди.

Возбуждено дело по пункту "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть человека).