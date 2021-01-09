Врачи на Алтае провели уникальную операцию, удалив опухоль с селезенки

Медики в Алтайском крае удалили у ребенка опухоль с селезенки, сохранив сам орган, сообщает правительство региона. Это первая подобная операция во всей Сибири. Она прошла в Алтайском клиническом центре охраны материнства и детства.

В начале 2020 года у пятилетней Варвары из Барнаула диагностировали опухоль селезенки размером 4,5 сантиметра. Это редчайший случай, по данным алтайских медиков, такое новообразование может появиться лишь в 2% случаев. Родители отправились к новосибирским специалистам. На консультации объявили, что селезенку просто удалят. Операцию решили проводить дома. Местным врачам удалось спасти не только ребенка, но и сам орган.

Как рассказали медики, удаление селезенки может обернуться тяжелыми последствиями. Дело в том, что этот орган отвечает за уровень тромбоцитов и эритроцитов в организме. В частности, без органа могут начаться заражение крови и прочие осложнения. На данный момент девочка идет на поправку без жалоб на боли.