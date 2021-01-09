Фильм из Белоруссии, снятый режиссером-евреем, исключили из гонки за "Оскар"

Драма Вадима Перельмана "Уроки Фарси", представлявшая Беларусь в гонке за "Оскар" иностранных картин, покидает соревнование. Лента была дисквалифицирована, так как ее создатели не смогли подтвердить принадлежность большей части творческой группы к стране, которая его выдвинула.

Премьера картины "Уроки Фарси" состоялась в прошлом году на Берлинском кинофестивале. Действие ленты происходит в 1942 году во Франции. Главный герой − бельгийский еврей, который едва избежал казни нацистской расстрельной командой, попадает в концлагерь и решает спасти свою жизнь.

"Белорусский комитет и наши партнеры-продюсеры посчитали, что фильм отвечает всем необходимым требованиям для представления страны на премии "Оскар". Однако уникальность в том, что фильм является международным совместным производством с участием нескольких стран и основной язык не является официальным языком представившей его страны. Конечно, мы очень разочарованы, но уважаем решение академии", – прокомментировал продюсер фильма Илья Стюарт решение организаторов.

Фильм будет выпущен в США в 2021 году компанией Cohen Media Group, а также на всех крупных европейских территориях в первом квартале 2021 года.

Россия на соискание "Оскара", кстати, отправила ленту Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи".