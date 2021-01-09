Алтайского браконьера с ножом, ружьем и 66 патронами задержали за убийство лося

Полицейские задержали браконьера в Алтайском крае, охотившегося и убившего лося в лесу.

Как сообщает ГУ МВД по региону, преступление мужчина совершил еще в апреле 2020 года, когда 30-летний другой мужчина позвонил охотоведу и сообщил, что видел подозрительную компанию людей в лесу в 15 км от села Озеро-Петровское. На месте полицейские обнаружили останки убитого животного.

В конце декабря 2020 в ходе операции полицейские задержали ранее судимого 50-летнего мужчину. Оказалось, что он в компании своих друзей поехал отдыхать на озеро. Знакомым он предложил прокатиться в чащу леса, где заметил лося и застрелил его.

Во время обысков у него изъяли охотничье ружье, карабин, нож, оптический прицел, патроны в количестве 66 штук, сотовый телефон", – говорится в релизе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.