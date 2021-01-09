Вылетевший из столицы Индонезии самолет Boeing 737-500 пропал с радаров

Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, направлявшийся из Джакарты в Понтианак, пропал с радаров вскоре после взлета. Об этом сообщает Reuters.

По данным местных СМИ, рейс SJ182 перестал выходить на связь у побережья, к северу от индонезийской столицы. На борту лайнера находились 59 пассажиров, в том числе шестеро детей. Отмечается, что это был самолет Boeing 737-500.

Другой информации о судьбе воздушного судна пока нет. Власти страны объявили о начале поисково-спасательной операции.