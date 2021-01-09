Актрису Лию Ахеджакову госпитализировали в больницу с коронавирусом

Известную актрису Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на ее продюсера Ефима Спектора.

По его словам, Ахеджакову госпитализировали после положительного теста на коронавирус, сейчас она находится в обычной палате. Лие Ахеджаковой 82 года. Среди ее самых знаменитых работ роли в фильмах Эльдара Рязанова: "Служебный роман", "Гараж" и "Небеса обетованные".

Отметим, что в России за последние сутки зафиксировали 23 309 новых случаев коронавируса, передает оперативный штаб.