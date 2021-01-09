Сын Никаса Сафронова сделал прививку от COVID-19, но потерял антитела из-за алкоголя

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, рассказал о последствиях прививки от COVID-19, пишет издание "Собеседник".

Так, Лука сделал прививку и она сразу дала осложнения: рука распухла и на ней образовались гематомы. Кроме того, он отметил, что, несмотря на полную вакцинацию, антитела у него не выработались.

"Спустя четыре недели после второй прививки я сдал тест на антитела. И с удивлением обнаружил, что их стало значительно меньше, чем после введения первой вакцины!" – сказал Затравкин.

Музыкант признался, что вакцина могла не подействовать из-за большого количества алкоголя, который он употреблял три дня подряд. Пианист отметил, что готов сделать третью прививку, чтобы у него выработалось достаточное количество антител.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полного запрета на алкоголь перед и после прививки от коронавируса нет, но рекомендуется ограничить его употребление примерно на 42 дня. С таким же пожеланием выступила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что планирующим привиться от коронавируса необходимо отказаться от алкоголя за две недели до иммунизации и в течение 42 дней после первой инъекции вакциной "Спутник V".