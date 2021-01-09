Такой день. Новые жертвы COVID-19, пожары и яйцо динозавра за 200 миллионов

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 9 января.

Резкий рост пожаров произошел в Алтайском крае во время новогодних праздников на фоне аномальных морозов. По данным статистики МЧС, за семь дней нового года в крае потушено 149 пожаров, на которых 13 человек погибли, трое – травмированы. Пожарным удалось спасти 14 человек.

Морозы, кажется, начинают отступать. Уже в последний день праздников –10 января – на Алтай придут снежные бураны. Но радоваться этому тоже не стоит. И вот почему.

Новые жертвы пандемии коронавируса на Алтае. 199 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Выздоровели 223 человека, умерли от опасного вируса 14 человек. Как сообщает оперштаб Алтайского края, общее число заболевших достигло 34 764 человек, из них 2286 детей.

Бегущие по туркластеру 2021: верующие в Барнауле устроили марафон в сильный мороз. Пробежка стартовала у часовни Святой Татьяны рядом с "Политехом". Верующие преодолели около двух километров по проспекту Ленина. Добежав до храма в честь иконы Божией Матери Знамение, участники "рождественской гонки" сделали остановку на 10 минут, помолились и отдохнули. Далее они забрались по лестнице Нагорного парка. Там и завершилась их православная пробежка – у храма Иоанна Предтечи.

Житель Барнаула разместил на сайте "Авито" объявление о продаже окаменелого яйца динозавра за 200 миллионов рублей. Из описания следует, что яйцу около 200 миллионов лет. Получается, что продавец хочет получить от потенциального покупателя по одному рублю за каждый год редкой находки. Как она досталась барнаульцу – неизвестно.

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов на своей странице в Instagram рассказал о рецепте своего фирменного бешбармака. Это блюдо, приготовленное депутатом, любит его семья и друзья.

Ну и напоследок. Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал рост спроса на традиционную зимнюю русскую одежду и обувь в новогодние праздники. Среди регионов страны, где больше всех "мерзли" в морозы, оказался и Алтайский край. Не мерзните и читайте amic.ru.