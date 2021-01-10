Ким Чен Ын назвал США главным врагом Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство "Ренхап".

По его мнению, политика американцев по отношению к Северной Корее не изменится, независимо от того, кто будет находиться на руководящих постах в Соединенных Штатах. При этом улучшить взаимоотношения сможет только отказ американской стороны от "враждебной политики", добавил он.

Как отмечает РБК, корейский лидер также указал на то, что его страна должна продолжить развивать свой ядерный арсенал, чтобы иметь возможность сдержать ядерную угрозу со стороны Штатов.

Примечательно, что главы обоих государств неоднократно отмечали дружественность их личных связей. Так, например, в декабре 2020 года президент США Дональд Трамп говорил, что Америка избежала ядерной войны с КНДР благодаря его действиям и налаживанию отношений с Ким Чен Ыном.