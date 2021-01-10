Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с крушением Boeing

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского самолета Boeing 737 в Яванском море. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья Явы. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", – сказано в телеграмме.

Как уже писал amic.ru, в субботу, 9 января, самолет Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты в Понтианак, разбился. По предварительным данным, на борту лайнера находились 62 человека. Россиян среди них не было.