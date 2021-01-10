"Очень тяжело болеет". Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии здоровья матери

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, прокомментировала текущее состояние здоровья матери. На соответствующий вопрос одной из подписчиц девушка ответила в сторис у себя в Instagram.

"Моя Мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее и я очень надеюсь, что все победим", — сообщила она.

Напомним, что в конце ноября 2020 года Анна Заворотнюк опровергла сведения о появлении матери на телевидении. Тогда девушка напомнила о позиции семьи не давать комментариев СМИ и призвала не верить "всем этим газетенкам".

В апреле 2020 года Анастасию Заворотнюк выписали из больницы с диагнозом глиобластома (рак головного мозга). Сейчас актриса живет в элитном поселке Крекшино.