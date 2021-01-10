Эксперт рассказал, как избавиться от телефонной рекламы

Эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов рассказал, как можно избавиться от назойливых звонков с рекламой различных услуг. В интервью радио Sputnik он отметил, что пока это можно сделать только техническими средствами блокировки.

"В техническом плане единственное, что я могу порекомендовать, – это использовать функцию смартфона по созданию списка "черных" номеров, "черных" электронных адресов и так далее", – посоветовал специалист, подчеркнув, что на данный момент это — единственный технический способ защиты.

При этом в будущем к нему может добавиться и юридический способ, предусматривающий письменный отказ граждан от таких звонков. По его данным, в Госдуме уже находятся соответствующие поправки в закон "О рекламе", но пока это только проект.

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