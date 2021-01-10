Российские биатлонисты выиграли смешанную эстафету в немецком Оберхофе

Сборная России по биатлону в воскресенье, 10 января, завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия. В состав команды вошли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Как сообщает "Чемпионат.com", российская команда финишировала с результатом 1 час 8 минут и 21,7 секунды. Серебро в соревновании взяли норвежцы, а бронза досталась французам.

Ранее amic.ru писал, что барнаульская лыжница Яна Кирпиченко заняла седьмое место на традиционной многодневке "Тур де Ски". Стоит отметить, что это лучшее выступление среди всех представительниц Алтайского края в истории турнира.