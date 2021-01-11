В первую рабочую неделю января из барнаульского аэропорта запустят два новых рейса. С 11-го числа из краевого центра можно будет улететь в Омск, а с 16 января – в Екатеринбург.

Всего же в зимний период навигации (действует до конца марта) напрямую из Барнаула можно добраться в восемь российских городов. Среди них – Москва, Красноярск, Казань, Томск, Омск, Екатеринбург, Новосибирск, Белокуриха.

За границу рейсы из-за пандемии пока не выполняются. Ближайший к Барнаулу аэропорт, откуда можно отправиться в путешествие за пределы страны, находится в Новосибирске (Толмачево).

Подробнее о том, в какие города, по каким дням и в какое время осуществляются перелеты из Барнаула, смотрите в инфографике amic.ru. Цены актуальны на 1 января 2021 года. В расписании возможны изменения. Информацию можно уточнить на сайте аэропорта Барнаула.

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