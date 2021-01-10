Такой день. Смертельный пожар, борьба со снегопадом и новые случаи коронавируса

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 198 случаев коронавируса. Выздоровели еще 149 пациентов, скончались – 10 человек.

В ГИБДД раскрыли подробности аварии, которая произошла на трассе Барнаул – Бийск еще 9 января. Как оказалось, в результате столкновения погибла женщина, еще трое человек получили травмы.

В ночь на 10 января в Алтайском крае произошло два серьезных пожара. В одном из них погиб мужчина, в другом – обошлось без жертв. В обоих случаях причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

Заведующий одного из госучреждений Бийска не попался на уловку мошенников. Мужчине позвонил незнакомец и предупредил его о скором визите комиссии, для встречи которой необходимо было купить дорогое вино. Все бы ничего, но способ оплаты за напиток горожанину показался весьма подозрительным.

В связи со снегопадами и метелями в ближайшие двое суток барнаульские дорожники будут работать в усиленном режиме. Так, в ночь на 11 января для уборки улиц от снега в краевой столице задействуют до 149 единиц снегоуборочной техники.

Полицейские задержали в Барнауле мужчину, который приставал к восьмилетней девочке и пытался ее поцеловать. Очевидцы утверждают, что подозреваемому на вид около 80 лет.

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Романа Кирилина и лейтенанта полиции Руслана Никитенко во время несения службы в Косихинском районе помогли семье, у которой сломалась машина во время поездки в Барнаул. Водитель рассказал, что в неисправном авто он, его супруга и трое детей находились около полутора часов, а из-за сильного мороза там быстро становилось холодно.