Существенное потепление и сильный снег. О погоде в Алтайском крае 11 января

Снегопад и метели не покинут Алтайский край в первый рабочий день 2021 года, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По региону температура воздуха днем составит от -6 до -11 градусов, местами по югу прогнозируют от -1 до -6 градусов. Снег, в отдельных районах по северу — сильный снег, местами метели. На дорогах гололедица, возможны снежные заносы. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, порывы – до 18-23 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров днем покажут от -7 до -9 градусов. Как и в целом по краю, ожидается снег, временами сильный снег, а также метель, снежные заносы и гололедица. Скорость ветра не превысит 13 метров в секунду.