20-летний рецидивист напал у подъезда на жительницу Барнаула

Жительница Барнаула обратилась в полицию с заявлением о разбойном нападении. По словам горожанки, инцидент произошел, когда она среди ночи возвращалась домой. Женщина рассказала, что возле подъезда к ней подошел неизвестный и, угрожая ножом, потребовал отдать золотые серьги и кольцо.

Как сообщает пресс-служба алтайского управления Росгвардии, на место незамедлительно выдвинулась группа задержания. Уже через несколько минут стражи порядка заметили подозреваемого. При досмотре у мужчины нашли нож.

Задержанного передали полиции. Им оказался 20-летний парень, ранее судимый за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело.