Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила об уходе в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о том, что она покидает свой пост по состоянию здоровья. Об этом чиновница сообщила на своей странице в Instagram.
"Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина – стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", – написала она.
Авксентьева отметила, что это решение далось ей непросто, и перед тем как его озвучить, состоялись "тяжелые разговоры" с семьей и командой.
На выборах мэра она предложила поддержать своего первого заместителя.
Сардана Владимировна Авксентьева стала знаменита по всей России из-за решений, которые она принимала на посту главы Якутска. В частности, она предложила продать здание мэрии, а чиновников перевезти в более дешевое помещение.
Комментарии
Ну ясно понятно. Давно ожидаемо
Здоровья ей.
Зачем нам эта информация???
Может к нам позовём хоть на пол рабочей недели. Все равно толку будет больше чем с этими
11.01.2021 09:38
- гость -
на пол дня в неделю!
11.01.2021 09:38
- гость -
У тетеньки итак здоровья не осталось, добить желаете?Вы ж запилите ее напрочь.вам все равно, кого.Стоит только дунуть ветерку, упасть снежинке-обычное природное явление в Сибири, как начнется гундеж про понаехавшую бездельницу.(