Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила об уходе в отставку

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о том, что она покидает свой пост по состоянию здоровья. Об этом чиновница сообщила на своей странице в Instagram.

"Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина – стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операции", – написала она.

Авксентьева отметила, что это решение далось ей непросто, и перед тем как его озвучить, состоялись "тяжелые разговоры" с семьей и командой.

На выборах мэра она предложила поддержать своего первого заместителя.

Сардана Владимировна Авксентьева стала знаменита по всей России из-за решений, которые она принимала на посту главы Якутска. В частности, она предложила продать здание мэрии, а чиновников перевезти в более дешевое помещение.