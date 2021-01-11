Егеря подкармливают животных в лесах Алтайского края

Фото: altpriroda.ru

Егеря в лесах Алтайского края подкармливают животных и помогают им пережить снежное время года. Сотрудники КГБУ "Алтайприрода" устраивают кормушки с зерном, сеном и солью.

Как пишет пресс-служба организации, в этом году на региональные особо охраняемые природные территории (ООПТ) распределены 48 тонн зерна, чуть больше семи тонн соли и почти столько же сена. Егеря с лета заготавливали веники из лиственных пород деревьев, которые с удовольствием съедают копытные животные.

Всего, по подсчетам специалистов, на 2020 год в особо охраняемых природных территориях региона обитает в среднем более 1300 лосей, 2300 косуль, почти 600 кабанов и немногим больше 300 маралов.