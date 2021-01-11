Жителей Алтайского края предупредили об усилении ветра и метелях

Снег и метели обещают в Алтайском крае днем в понедельник, 11 января. Об этом предупреждают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, скорость ветра составит 18-23 метра в секунду. Особенно сильные снегопады ожидаются по северу региона. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу, снежные заносы.

Ранее в мэрии призвали барнаульцев по возможности отказаться от поездок на личном транспорте 11 января. Однако это не помогло: первый рабочий день 2021 года начался с огромных пробок. Самые большие заторы наблюдались на Павловском тракте, проспекте Ленина, улицах Кутузова, Северо-Западной и Власихинской.