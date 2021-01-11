Землетрясение произошло на Алтае

Подземный толчок магнитудой 3,7 произошел в Республике Алтай. Его зафиксировали накануне вечером, 10 января, в 270 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Как сообщают в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН, в эпицентре интенсивность сотрясения составляла 4,4 балла по шкале MSK64.

Землетрясение произошло в границах очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе уже долгие годы. Как считают ученые, толчки связаны с процессами горообразования, которые продолжаются в Горном Алтае последние 5-10 млн лет.

Так, 7 января подземный толчок зафиксировали на границе Онгудайского и Улаганского районов.