Новые санитарно-эпидемиологические правила для торговли вступили в силу в Алтайском крае

Новые санитарные требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков начали работать с 1 января в Алтайском крае. Правила направлены на охрану жизни и здоровья населения и предотвращение распространения заболеваний.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию" введены постановлением главного санитарного врача РФ, пишет пресс-служба краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Нормы устанавливают требования к условиям работы юридических и физических лиц, которые связаны с реализацией пищевой продукции, использующих для такой деятельности зданиям, строениям, оборудованию и транспорту.

При этом старые санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01, которые действовали с 2001 года, теперь признаны устаревшими.