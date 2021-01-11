Сельчанка погибла во время пожара в Алтайском крае

Женщина погибла при пожаре в четырехквартирном доме в селе Новороманово Калманского района Алтайского края.

Как пишет пресс-центр регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в часть рано утром 11 января. На место происшествия прибыли расчеты местной пожарно-спасательной части, а несколько позже на помощь коллегам приехали дополнительные наряды из Барнаула.

На момент прибытия сотрудников МЧС кровля полыхала открытым огнем, а пламя распространялось по конструкциям. На месте работали 21 человек личного состава и семь единиц техники. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, причина происшествия выясняется.