Б – безысходность. Соцсети о постновогодней грусти и первом рабочем дне

Иллюстрации из сети Интернет
Первая официальная рабочая неделя 2021 года вступила в свои права. Время постновогодней грусти, торга и смирения. Чтобы смягчить удар перехода от обеденных завтраков к будильнику в 6 утра, специалисты советуют начинать первые рабочие дни с легкого и приятного. Речь идет, конечно, о рабочих обязанностях, но и о капельке "смешных картинок из интернета" забывать не стоит.
время 14:46, первый рабочий день после новогодних каникул, а у соседей сверху играет Буланова— мы все здесь динамо москва (@guzhevsky) January 11, 2021
это Россия, детка
Завтра первый рабочий день в 2021 году! pic.twitter.com/ykKPHdH8Am— Александр (@Kriksd) January 10, 2021
Я был полностью уверен, что первый рабочий день в 2021 просплю, но оказалось иначе. Я просто не заснул.— Гера Н (@GeraNikol) January 11, 2021
первый рабочий день в этом году........ pic.twitter.com/Br9DYn0Ft7— .*･｡☆ﾟ.*･ (@_anny__n_) January 10, 2021
Первый рабочий день в этом году.— Olssby (@olssby) January 11, 2021
Проснулся и сейчас минут 5 не мог понять, куда и зачем я встал.
рабочий день начался семь минут назад, а я уже хочу, чтобы он закончился...— 🎄✨Vivian Foster ✨☃️ (@BlackFour37466) January 11, 2021
официально заявляю, что первый день после таких долгих выходных должен быть короче
Чтобы такого вытворить на работе ,))) чтобы было менее болезненно в первый рабочий день после праздников? pic.twitter.com/7lacw5KzRW— Деряба (@deryaba_) January 10, 2021
Нет повести печальнее на свете, чем я и первый рабочий день после выходных pic.twitter.com/4s2kvmkA8L— st.ioanna (@StillaliveJoint) January 10, 2021
На первом фото: я в первый рабочий день в 2021 году. Б — безысходность. https://t.co/YjLY6Yhsc7— В тихом озере (@vikadark) January 5, 2021
Комментарии
слишком преувеличено и не смешно!