Б – безысходность. Соцсети о постновогодней грусти и первом рабочем дне

Иллюстрации из сети Интернет

Первая официальная рабочая неделя 2021 года вступила в свои права. Время постновогодней грусти, торга и смирения. Чтобы смягчить удар перехода от обеденных завтраков к будильнику в 6 утра, специалисты советуют начинать первые рабочие дни с легкого и приятного. Речь идет, конечно, о рабочих обязанностях, но и о капельке "смешных картинок из интернета" забывать не стоит.

время 14:46, первый рабочий день после новогодних каникул, а у соседей сверху играет Буланова



это Россия, детка — мы все здесь динамо москва (@guzhevsky) January 11, 2021

Завтра первый рабочий день в 2021 году! pic.twitter.com/ykKPHdH8Am — Александр (@Kriksd) January 10, 2021

Я был полностью уверен, что первый рабочий день в 2021 просплю, но оказалось иначе. Я просто не заснул. — Гера Н (@GeraNikol) January 11, 2021

первый рабочий день в этом году........ pic.twitter.com/Br9DYn0Ft7 — .*･｡☆ﾟ.*･ (@_anny__n_) January 10, 2021

Первый рабочий день в этом году.

Проснулся и сейчас минут 5 не мог понять, куда и зачем я встал. — Olssby (@olssby) January 11, 2021

рабочий день начался семь минут назад, а я уже хочу, чтобы он закончился...



официально заявляю, что первый день после таких долгих выходных должен быть короче — 🎄✨Vivian Foster ✨☃️ (@BlackFour37466) January 11, 2021

Чтобы такого вытворить на работе ,))) чтобы было менее болезненно в первый рабочий день после праздников? pic.twitter.com/7lacw5KzRW — Деряба (@deryaba_) January 10, 2021

Нет повести печальнее на свете, чем я и первый рабочий день после выходных pic.twitter.com/4s2kvmkA8L — st.ioanna (@StillaliveJoint) January 10, 2021