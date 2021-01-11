15 человек погибли из-за пожаров во время новогодних каникул в Алтайском крае

15 человек погибли во время пожаров в Алтайском крае с начала 2021 года. Всего за это время пожарные ликвидировали 202 возгорания.

Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, еще трое человек получили травмы, спасти из огня удалось 14 жителей региона. Чаще всего возгорания происходили в жилом секторе, основными причинами послужили нарушения правил пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, в том числе – при курении.

Как отмечают в ведомстве, согласно многолетней статистике, количество пожаров существенно возрастает во время новогодних каникул, даже несмотря на организацию масштабных профилактических мероприятий.