Ученые выяснили, какие собаки делают своих владельцев привлекательнее

Ученые установили связь между породой собаки и шансом ее хозяина найти себе пару. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты проанализировали профили тех пользователей соцсетей, которые выкладывали фото со своими питомцами. Выяснилось, что самыми популярными стали те женщины, которые публиковали снимки со стаффордширскими бультерьерами, на втором месте владелицы чихуахуа, а на третьем – смешанных пород.

Среди мужчин самыми популярными стали обладатели собак пород кокапу, лабрадор и джек-рассел-терьер.

"Добавление фотографии собаки может быть отличной идеей, если вы хотите добиться успеха в свиданиях. <...> Это также показывает, что вы активны и добры", – отметили ученые.

Ранее amic.ru показал, как изменились некоторые породы собак за 100 лет.