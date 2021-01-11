Оперативный штаб РФ по мониторингу ситуации с COVID-19 отчитался о 23 315 заразившихся инфекцией, выявленных за минувшие сутки. Общее число заболевших с начала эпидемии в стране выросло до 3 425 269 человек.

За сутки в России скончались 436 пациентов с ковидом. Общее число летальных случаев в стране достигло 62 273.

Также за сутки из российских больниц выписали 21 786 человек. Всего от COVID-19 вылечились 2 800 675 человек.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 11 января, в Алтайском крае с начала эпидемии коронавирусом заразились 35 160 человек. Скончались 1678 пациентов. Выздоровели 31 575 человек.