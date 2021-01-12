Задали задачку. Как научить детей делать уроки самостоятельно

Домашнее задание – это не досадная трата времени, а важная часть процесса обучения. Цель "домашки" – закрепить материал, который школьники получили в стенах учебного заведения. Кроме того, регулярное выполнение домашних заданий развивает ответственность, учит планировать время и справляться со сложностями самостоятельно.

Если родители делают домашнее задание за детей, они допускают большую ошибку. Во-первых, ученики не закрепляют материал, из-за чего у них возникают сложности с обучением. Во-вторых, школьник может подумать, что слушать учителя на уроке не обязательно. Зачем, если дома за него все сделают родители?

Разберем, как замотивировать школьников разных возрастов делать домашнее задание самостоятельно.

"Домашка" и малыши

Если ребенок только пошел в школу, то лучше сразу объяснить, что уроки он должен делать сам. Вы, как родитель, должны организовать ему комфортное рабочее место, предоставить все необходимые учебники, тетради и канцелярию, а также личный компьютер или гаджет. В случае возникновения трудностей при выполнении "домашки" вы должны помочь ему разобраться, но не делать работу за него.

После того как ребенок пришел из школы, выслушайте его, поинтересуйтесь, какую тему изучали по математике или русскому языку. После этого дайте ему возможность отдохнуть. Когда он приступит к выполнению уроков, не нужно навязываться и сразу предлагать помощь. Скажите: "Если у тебя возникнут трудности с заданиями – обращайся", и дайте возможность сделать работу самому.

Только в том случае, если ребенок позовет вас – помогите ему. Покажите, по какому принципу решается задача, объясните правило, разберите несколько подобных заданий. Вы не должны решить все за ребенка – вы должны показать, как это делать.

Пятый класс и старше

В средней школе вы должны максимально переключить учащегося на самостоятельную работу и лишь проверять выполненные домашние задания. Как это сделать? Есть несколько вариантов:

Мотивируйте правильно. Многие родители не чувствуют грани между мотивацией и шантажом. Шантаж – это когда звучат фразы: "Если не выполнишь домашнюю работу, то я тебе запрещу играть в игры / выделю меньше денег на карманные расходы". Так делать нельзя.

Мотивация выглядит наоборот: "Если ты все выполнишь, то получишь больше денег на карманные расходы / в субботу мы поедем на пикник / в пятницу после уроков у тебя будет больше времени поиграть в компьютерные игры". Другими словами, ребенком должно управлять не чувство страха, а желание получить награду.

Не запугивайте. Нужно адекватно относиться к промахам и плохим оценкам, если они случаются. Не требуйте от школьника отличных отметок по всем предметам. Чаще всего это невозможно. Если вы не дадите шанса на поражение, у школьника постоянно будет страх ошибиться. Он не рискнет решать домашние задания самостоятельно, а будет списывать у отличников или из решебников.

Предложите помощь репетитора. Если домашняя работа занимает много времени, но при этом ребенок стремится во всем разобраться, а не списывать, вы можете обратиться к репетитору. Специалист не только поможет выполнить задания, но и досконально объяснит предмет. Это улучшит успеваемость.

Иногда достаточно несколько месяцев занятий со специалистом, чтобы школьник разобрался во всех тонкостях выполнения домашней работы. А дальше он начинает учить уроки сам.

Какую помощь оказывает репетитор:

объясняет принципы решения, алгоритмы, правила;

готовит ученика к контрольной или самостоятельной работе, олимпиаде, конкурсу;

выявляет пробелы в знаниях ребенка и помогает своевременно их решить.

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Дети и родители должны быть в доверительных отношениях. Это основа психоэмоционального здоровья. Но есть тонкая грань, и родители ее часто переходят: начинают слишком оберегать своих детей, решать за них все проблемы, в том числе – брать на себя трудности в учебе. Так быть не должно. Помните о том, что маленький ребенок через время станет взрослой личностью. И каким он станет, зависит от вас.

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