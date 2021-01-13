Два в одном. В "Территории здоровья" начали работать поликлиника и стационар

Первая мысль, которая приходит в голову многим в начале нового года, – наконец-то уделить внимание и позаботиться о своем здоровье. Усилить выведение токсинов после праздников, вернуть подвижность суставам, восстановиться после перенесенной инфекции – потребности у каждого свои. Помощь почти по любым заболеваниям можно получить в многопрофильном центре медицинской реабилитации "Территория здоровья". Причем в двух форматах – амбулаторном и стационарном. Записаться на прием можно по телефону: 8-800-2-506-517.

Консультативная поликлиника Центра представляет собой многопрофильное учреждение, в котором ведут прием опытные врачи. В поликлинике есть терапевт и педиатр, а также узкие специалисты: невролог, физио- и рефлексотерапевт, мануальный терапевт, хирург, эндокринолог, травматолог-ортопед, косметолог, гинеколог, уролог – в общей сложности около 20 специалистов.

В поликлинике Центра можно пройти комплексное обследование и проверить состояние здоровья. Такой чек-ап выявляет патологические изменения в работе организма на ранней стадии и позволяет своевременно начать лечение. Также в поликлинике можно сдать анализы и пройти общеклинические исследования.

Кроме того, в Центре разработано множество программ оздоровления. Одна из последних новинок – реабилитация после перенесенной инфекции COVID-19 "Я дышу". Врачи "Территории здоровья" рекомендуют ее проходить и после других заболеваний бронхолегочной системы.

Самыми востребованными остаются курсы восстановления опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы у взрослых и детей, медико-спортивная реабилитация, программы превентивной и антиэйдж-медицины. Узнать об интересующей вас программе или же получить информационную помощь о работе поликлиники и стационара можно по телефону: 8-800-2-506-517.

Кроме того, только в январе 2021 года "Территория здоровья" проводит акцию: приобретая программу для родителей, можно получить подарок и себе – бесплатную консультацию профильного специалиста.

Многопрофильный центр медицинской реабилитации "Территория здоровья"

Алтайский край, Змеиногорский тракт, 36е.

Телефон: 8-800-2-506-517 (бесплатно по России).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.