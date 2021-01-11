В Совете Федерации назвали три главные проблемы России в 2021 году

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал три главные проблемы, с которыми Россия должна справиться в 2021 году. По словам сенатора, это выход из пандемии коронавируса, диктат интернет-гигантов и изменения, происходящие в США.
Пушков заявил, что преодолеть пандемию поможет вакцинация, справиться с сетевыми гигантами, которые не будут выполнять требования России, поможет развитие собственных интернет-платформ. Что касается развития отношений с Соединенными Штатами, то тут все зависит от способности России противостоять давлению Америки, которое будет только увеличиваться, сообщает РИА Новости.
Ранее Пушков рассказал, кому из артистов стоит запретить приезжать в Россию.
Комментарии
Про народ ни слова.....
Госдума, Совет Федерации, Правительство!!!
И это все?! Серьезно?! Он про какую страну сейчас говорил?
Три главные проблемы:
1 дороги
2 те кто ремонтирует дороги
3 правительство во главе с пересидентом
На самом деле проблемы две, Путин и Едро.
11.01.2021 16:56
АБОРИГЕН
Ну вы уж совсем басню сократили...
А жизнь населения, проживающего на территории России уже никого не беспокоит?
Судя по доходам заседателей не беспокоит.
А каким боком к России США привязано? Мы их штат, или они наша область?