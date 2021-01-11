В Совете Федерации назвали три главные проблемы России в 2021 году

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал три главные проблемы, с которыми Россия должна справиться в 2021 году. По словам сенатора, это выход из пандемии коронавируса, диктат интернет-гигантов и изменения, происходящие в США.

Пушков заявил, что преодолеть пандемию поможет вакцинация, справиться с сетевыми гигантами, которые не будут выполнять требования России, поможет развитие собственных интернет-платформ. Что касается развития отношений с Соединенными Штатами, то тут все зависит от способности России противостоять давлению Америки, которое будет только увеличиваться, сообщает РИА Новости.

Ранее Пушков рассказал, кому из артистов стоит запретить приезжать в Россию.