Почти все школы Алтайского края начали обучение в очном режиме

Почти все школы Алтайского края начали обучение в новой четверти в очном формате. По словам замминистра образования и науки Алтайского края Ларисы Терновой, каникулы продлили только в Белояровской средней школе Топчихинского района.

Как пишет пресс-служба ведомства, на данный момент на удаленном обучении в связи с заболеваемостью учеников находятся две школы. Все образовательные учреждения продолжают работать с использованием четырехуровневых оперативных моделей, которые разработали в прошлом году.

Терновая напомнила, что на базе Алтайского института цифровых технологий и оценки качества образования создан ситуационный центр, в котором проводят ежедневный мониторинг ситуации с заболеваемостью и с форматом обучения в школах по каждому муниципалитету.