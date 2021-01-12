Новый жилой комплекс планируют построить на Змеиногорском тракте в Барнауле

В Барнауле на Змеиногорском тракте, 31б, продается участок, который предназначен под застройку. По информации собственника, опубликовавшего объявление, площадь территории – почти 1 га. Она находится в аренде на 49 лет, а ее цена – 50 млн рублей.

Что известно об участке?

Продаваемая земля находится в активно застраиваемом квартале: в 2019 году по соседству сдали восьмиэтажный дом, еще два ЖК – "Парковый" от "Барнаулкапстроя" и "Барнаульский лес" от "Сибирии" – находятся на стадии строительства.

Участок, по данным продавца, имеет назначение "индивидуальное жилищное строительство", то есть на нем разрешено строить многоквартирные (в том числе высотные) дома, а также коттеджи, таунхаусы.

Однако, по данным публичной кадастровой карты, пока земля подходит "для объектов общественно-делового значения", в частности для строительства мотеля.

Впрочем, покупатель может изменить вид разрешенного использования участка (ему нужно обратиться с заявлением в Росреестр для внесения в ЕГРН сведений об изменении вида разрешенного использования) и построить жилой комплекс.

Слишком дорого, слишком сложно

Всего же в Барнауле сейчас продается несколько десятков территорий "под застройку". Эксперты говорят, что это связано с нехваткой земли для строительства, о чем уже несколько лет говорят девелоперы.

Но далеко не все участки, по словам девелоперов и риелторов, подходят для работы: цена одних намного выше рыночной (например, участок на Змеиногорском тракте, 31б, продается за 50 млн рублей, а его кадастровая стоимость, которая приближена к рыночной, 29 млн), другие находятся в неперспективных районах или неудобны для работ.

"Нужно смотреть, что находится рядом с участком, какие строения, социальные объекты, можно ли в перспективе выкупить соседние земли. Очень важный вопрос и по коммуникациям. Участок нужно обеспечивать электроэнергией, канализацией, водой. Если возникнут сложности с их подведением, то земля куплена зря. Кроме того, компаниям интересны участки, на которых можно построить не один, а несколько многоэтажных домов", – ранее сообщил amic.ru руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

Впрочем, эксперты не исключают, что если земельная проблема в Барнауле не будет разрешена в ближайшие годы, то компании начнут скупать и такие "клочки" земли, лишь бы обеспечить себя работой на пару лет вперед.

Цифра

В Барнауле, по информации сервиса "ДОМ.РФ", сейчас строят 88 многоквартирных домов.